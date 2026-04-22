İzmir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, İzmir'de hava durumu değişken olacaktır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarındadır. Bulutlu bir hava hakimdir. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar beklenmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 18 dereceye düşecektir. Yağmurlu bir hava görülecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hafif yağışlar devam etmektedir. Rüzgar, sabah saatlerinde güneydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecektir. Öğle saatlerinde güney yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerinden sırasıyla saatte 12 ve 9 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %71, öğle %60, akşam %81 ve gece %88 civarında olacaktır. Basınç değerleri ise gün boyunca 1009 ile 1010 hPa arasında değişim gösterecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacaktır. 23 Nisan Perşembe günü, sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında olacaktır. Zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar düşecektir. Yağışlar devam edecektir. 24 Nisan Cuma günü, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz, sıcaklık 14 dereceye yükselecektir. Hava daha sıcak hale gelecektir. 25 Nisan Cumartesi günü ise artan bulutlarla sıcaklık 15 dereceye çıkacaktır. Hava daha sıcak olacaktır.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, özellikle 22 Nisan'da yağışlı hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmalı ve uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir.