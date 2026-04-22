İzmir Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 22 Nisan 2026'da hava durumu değişken olacak. Sabah sıcaklık 18 derece, öğlen 22 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam ve gece hava sıcaklığı 18 ve 14 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan başlayacak, akşam ise batıya dönecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık dalgalanacak ve yağmur görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Hava durumunu kontrol etmek ise planlarınızı yönlendirebilir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, İzmir'de hava durumu değişken olacaktır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarındadır. Bulutlu bir hava hakimdir. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar beklenmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 18 dereceye düşecektir. Yağmurlu bir hava görülecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hafif yağışlar devam etmektedir. Rüzgar, sabah saatlerinde güneydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecektir. Öğle saatlerinde güney yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerinden sırasıyla saatte 12 ve 9 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %71, öğle %60, akşam %81 ve gece %88 civarında olacaktır. Basınç değerleri ise gün boyunca 1009 ile 1010 hPa arasında değişim gösterecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacaktır. 23 Nisan Perşembe günü, sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında olacaktır. Zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar düşecektir. Yağışlar devam edecektir. 24 Nisan Cuma günü, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz, sıcaklık 14 dereceye yükselecektir. Hava daha sıcak hale gelecektir. 25 Nisan Cumartesi günü ise artan bulutlarla sıcaklık 15 dereceye çıkacaktır. Hava daha sıcak olacaktır.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, özellikle 22 Nisan'da yağışlı hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmalı ve uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmalDoktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandıAtaşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

