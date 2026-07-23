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İzmir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü 26 derece sıcaklıkla güneşli olacak. Nem oranı %45, rüzgar saatte 4 km hızla esecek. 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günlerinde sıcaklık 20-21 derece civarında kalacak. Güneşli günler açık hava etkinlikleri için ideal bir atmosfer sunuyor. Ancak 25 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

İzmir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu keyifli olacak. Hava sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %45 civarında. Rüzgar saatte 4 km hızında esecek. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 21 derece civarında olacak. Her iki gün de güneşli geçecek. Rüzgar yine saatte 4 km civarında esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

25 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde yağış beklenmiyor. Bu, planlarınızı açık hava etkinlikleri için rahatça yapabileceğiniz anlamına geliyor.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar uygun. Ancak, 25 Temmuz Cumartesi günü için plan yaparken olası sağanakları göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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