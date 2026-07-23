İzmir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu keyifli olacak. Hava sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %45 civarında. Rüzgar saatte 4 km hızında esecek. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 21 derece civarında olacak. Her iki gün de güneşli geçecek. Rüzgar yine saatte 4 km civarında esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

25 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde yağış beklenmiyor. Bu, planlarınızı açık hava etkinlikleri için rahatça yapabileceğiniz anlamına geliyor.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar uygun. Ancak, 25 Temmuz Cumartesi günü için plan yaparken olası sağanakları göz önünde bulundurmalısınız.