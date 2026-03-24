İzmir Hava Durumu! 24 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin olacak. Yağışlar etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Çarşamba günü sıcaklıklar yine 5 ile 9 derece arasında kalacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Perşembe günü sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. O gün yağış beklenmiyor. Cuma günü ise sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir.

Bu dönemde yağışlı günler için dikkatli olmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere karşı da dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yanınızda bir şemsiye bulundurabilirsiniz.