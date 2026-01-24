İzmir Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 24 Ocak 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu serin ve yağmurlu bir gün olarak öngörülüyor. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Bu, İzmir'de ılıman ama yağmurlu bir gün demektir.

Sabah saatlerinde hava yaklaşık 10 derece. Hafif yağmur etkili olacak. Öğleye doğru sıcaklıklar yükseliyor, 16 dereceye ulaşacak. Yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye düşecek. Hafif yağmur bu saatte de sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye gerileyecek. Bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6 ile 13 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %67 ile %85 arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu, yağmurlu ve ılıman koşullar devam edecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 12 ile 17 derece arasında olacak. Yağmurlu hava devam edecek. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 17 ile 8 derece arasında tahmin ediliyor. Şiddetli yağmurlar etkili olacak.

Bu hava koşullarında özellikle dışarıda kalacakların dikkatli olması önemli. Yağmurlu havaya uygun kıyafetler giymeleri gerekiyor. Islanmamaya özen göstermeleri faydalı olacak. Ayrıca yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkarken ekstra dikkatli olmak önerilir.

İzmir'de 24 Ocak 2026 Cumartesi günü yağmurlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Gerekli önlemleri almanızı öneririm.