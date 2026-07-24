İzmir Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:06. Gün batımı ise 20:29'da gerçekleşecek.

25 Temmuz Cumartesi günü hava yer yer sağanaklarla birlikte 15 ile 22 derece arasında seyredecek. 26 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 17 ile 26 derece arasında değişecek. 27 Temmuz Pazartesi günü ise hava 20 ile 31 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak gerektiği unutulmamalıdır. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak için uygun önlemler almak sağlığınız açısından gereklidir.