İzmir Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öne çıkıyor. Sabah sıcaklığı 11 derece seviyelerinde başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Rüzgar doğu yönünden hafif bir esintiyle esecek. Yüksek nem oranları nedeniyle, dışarı çıkarken yağmurluk veya su geçirmez ceket giymek cilt sağlığını koruyacaktır. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişecek.

Ufuk Dağ

İzmir'de, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece civarında. Bu saatlerde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Bulutlu hava gün boyunca hakim kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 13 derece arasında değişecek. Hava bu saatlerde de bulutlu kalacak.

Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Bu rüzgar gün boyunca hafif bir esinti oluşturacak. Nem oranı sabah %84 seviyesinde. Gündüz %64 oranına düşecek. Akşam %76, gece ise %83 oranında nem bekleniyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk almak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu için özellikle hassas ciltler için nemlendirici kullanmak önemlidir. Bu cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. 28 Aralık Pazar günü ise artan bulutlarla birlikte hafif yağmur görülebilir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir.

İzmir'de bugün hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava var. Dışarı çıkarken uygun önlemler alarak gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.

