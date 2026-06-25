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İzmir Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava sunacak. Bugün sıcaklık 28 derecelere ulaşacak. Gelecek günlerde sıcaklık 30 ile 32 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların güneşten korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, sağlığı korumak için öneriliyor. İzmir'de güneşli günlerin tadını çıkarın, bu keyifli havayı değerlendirin.

İzmir Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 derece olacak. Yani, bugünkü hava: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 26 Haziran, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 27 Haziran, hava sıcaklığı 32 dereceye yükselecek. Bu gün, güneşli bir gün olacak. Pazar günü, 28 Haziran, yine bol güneş ışığı ve 32 derece civarında bir hava sıcaklığı öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak önerilir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güneşli ve ılıman günlerin tadını çıkarın. Belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı korumayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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