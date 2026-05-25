İzmir Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu, 25 Mayıs 2026'da kısmen güneşli ve yağışlı olacak. Şemsiye mesaisi başlatılacak. Özellikle Aliağa, Bergama, Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca bölgelerinde kuvvetli sağanak ile rüzgarın hızı 29 km'ye çıkabilir. Sıcaklık Tire'de 29 dereceye ulaşacakken, Bozdağ Kayak Merkezi'nde 15 dereceye kadar inecek. Kıyı Ege'de ise sert rüzgar ve dev dalgalara karşı dikkatli olmak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Mayıs 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu kısmen güneşli ve yağışlı olacak. Şemsiye mesaisi başlatılacak. Kent genelinde, özellikle metropol ve kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Aliağa, Bergama, Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca gibi bölgelerde rüzgarın hızı saatte 24 ila 29 kilometreye çıkabilir. Dışarı çıkacakların yağmura ve rüzgara karşı tedbirli olması önemlidir.

Sıcaklıklar açısından Tire'de 29 derece en yüksek seviyeye ulaşacak. Aliağa, Bayındır, Torbalı ve Ödemiş gibi ilçelerde sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. İzmir'in en serin noktası Bozdağ Kayak Merkezi olacak. Burada sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Nem oranları yüksek olacak. Beydağ, Bozdağ, Kemalpaşa, Kiraz ve Selçuk gibi bölgelerde nem oranı yüzde 96 seviyelerini görebilir.

Kıyı Ege'de, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Selçuk ve Urla gibi ilçelerde gökyüzü yoğun bulutlarla kaplanacak. Özellikle Çeşme'de rüzgar saatte 32 kilometreye ulaşabilir. Bu nedenle kıyı şeridindekilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dev dalgalara ve sert rüzgara karşı tedbir almak gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 26 Mayıs Salı günü güneşli, 27 Mayıs Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 28 Mayıs Perşembe günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak olacak. Sıcaklıklar, 26 Mayıs'ta 24 derece, 27 Mayıs'ta 25 derece ve 28 Mayıs'ta 25 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiyelerinizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Kıyı bölgelerinde sert rüzgar ve dalgalara karşı dikkatli olmak önemlidir. Nem oranlarının yüksek olduğu bölgelerde nefes almayı zorlaştıracak koşullara karşı da önlem almak gerekmektedir.

