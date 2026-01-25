İzmir Hava Durumu! 25 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, İzmir’de hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte ortalama 24 kilometre olacak. Bu durum, sahil kesimlerinde güçlü rüzgarların hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken şemsiyenizi almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Dikkatli olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Ocak Pazartesi günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 6 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıklar 9 ile 3 derece arasında değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak tedbirli davranmak önerilir.