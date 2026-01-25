HABER

İzmir Hava Durumu! 25 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu bir görünüm sergiliyor. Sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişirken, saatte ortalama 24 kilometre hızla esecek rüzgar, sahil kesimlerinde etkili olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava durumunda değişkenlik yaşanacak. 26 Ocak'ta hafif yağmur geçişleri ve rüzgarlı günler bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, şemsiye bulundurmak oldukça önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, İzmir’de hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte ortalama 24 kilometre olacak. Bu durum, sahil kesimlerinde güçlü rüzgarların hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken şemsiyenizi almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Dikkatli olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Ocak Pazartesi günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 6 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıklar 9 ile 3 derece arasında değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak tedbirli davranmak önerilir.

