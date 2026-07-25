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İzmir Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 25 Temmuz Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar beklenirken, sıcaklık 22 derece civarında olacak. Nem oranı %50 civarında seyrediyor ve rüzgar hızı 5-8 km/saat arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı artacak. 26 Temmuz'da en yüksek sıcaklık 26-27 derece olacakken, 27 Temmuz'da 31-32 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız.

İzmir Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık yaklaşık 22 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 16 - 17 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 5 - 8 km/saat arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 26 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklık yaklaşık 26 - 27 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 17 - 18 derece arasında değişecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık daha da artacak. En yüksek sıcaklık 31 - 32 dereceye ulaşacak. 28 Temmuz Salı günü sıcaklıklar yine 31 - 32 derece civarında seyredecek. Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Güneş kremi sürmek ve bol su içmek de faydalıdır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Daha serin saatlerde aktivitelerinizi planlamak sağlığınız açısından iyidir.

25 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de değişken hava koşulları bekleniyor. Hazırlıklı olmanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde ise sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Güneşten korunmaya özen göstermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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