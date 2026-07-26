İzmir Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu keyifli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 26 derece olacak. Gece ise 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük. Yani, bugünkü hava durumu: güneşli ve ılıman.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. Salı ve Çarşamba günlerinde sıcaklık 32 ile 38 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli devam edecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak akıllıca bir seçimdir.

İzmir'de 26 Temmuz Pazar günü hava durumu güneşli ve ılıman. Önümüzdeki günler de sıcak ve güneşli geçecek. Bu güzel havaların tadını çıkarırken güneşten korunmayı ve bol su içmeyi unutmayın.