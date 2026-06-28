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İzmir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 ile 35 derece arasında değişirken, gece ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20 dolaylarında olacak. Rüzgar hızının 5 ile 7 km/s arasında ölçülmesi bekleniyor. Dışarıda bulunacaklar için öğle saatlerinde dikkatli olunması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, güneş koruyucu ürünler ve hafif giysiler tercih edilmelidir.

İzmir Hava Durumu! 28 Haziran Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20 civarında. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/s arasında ölçülecek. Bu koşullar altında İzmir hava durumu sıcak ve güneşli.

Bugünkü hava nasıl? İzmir'de hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 ile 35 derece arasında. Gece ise 19 ile 22 derece olacak. Nem oranı %20 civarında. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/s arasında ölçülecek. Bu koşullar dahilinde İzmir sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32 ile 34 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü ise 33 ile 35 derece bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olur. Şapka takmak da önerilir.

İzmir'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Dışarıda vakit geçirecekler, gerekli önlemleri alarak sıcak havanın tadını çıkarmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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