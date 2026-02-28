İzmir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 28 Şubat 2026 Cumartesi. İzmir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece civarında. Gece sıcaklık ise 1 - 2 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve değişken yönlerden esecek. Bunlar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ısınacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 8 - 9 dereceye ulaşacak. 2 Mart Pazartesi günü ise sıcaklık 11 - 12 derece olacak. Bu artışla hava koşulları daha güneşli hale gelecek. Ayrıca sıcaklık ılıman bir hava sağlayacak.

Bu sıcak ve güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunuyor. Ancak rüzgar zaman zaman kuvvetli esebilir. Dışarı çıkarken dikkatli olmanızda fayda var. Nem oranı yüksek. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate alın. Konforlu ve güvenli bir gün geçirebilirsiniz.