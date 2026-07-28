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İzmir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 28 Temmuz 2026 tarihli hava durumu, sıcak ve güneşli olarak öne çıkıyor. Sıcaklık 24 ile 41 derece arasında değişiyor. Nem oranı %11 seviyesinde. Günün ilerleyen saatlerinde deniz suyu sıcaklığı 24 dereceye ulaşıyor. Yaz mevsiminin tipik özellikleri gözlemleniyor. Hafta boyunca benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklarda su tüketimi ve uygun kıyafetler seçimi sağlığı koruma açısından önemli.

İzmir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 24 ile 41 derece arasında değişecek. Nem oranı %11 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esecek.

Sıcak ve güneşli hava, öğle ve öğleden sonra daha belirgin hale gelecek. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 24 derece civarında. Bu sıcaklık, serinlemek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 23 ile 41 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 17 ile 39 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir.

İzmir'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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