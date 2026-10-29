İzmir Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir hava durumu, 29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güneşli ve ılık bir gün vaat ediyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklığın 18 dereceye düşmesi mümkün. Kıyı kesiminde meltem rüzgarı, havanın keyfini artırıyor. Bu günde açık gökyüzü ve hafif rüzgar mevcut. İzmir, tatil havasındayken dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak ediliyor. Hafta sonu sıcaklıkların 19 ile 22 dereceler arasında değişmesi bekleniyor. Genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak bazı günlerde hafif yağışlı sürprizler olabilir. Bu koşullar, dışarıda etkinlik yapmayı planlayanlar için uygundur.

Bu mevsimde İzmir'de hava durumu değişken olabiliyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol etmekte fayda var. Akşam saatlerinde serinleme ihtimali var. Yanınıza hafif bir ceket almak iyi bir fikir olabilir. Gün içinde güneşten kaynaklanan sıcaklık değişimlerine de hazırlıklı olmak gerekir. Gözlükler ve şapka gibi ekipmanlar, dışarıdayken önemli aksesuarlar.

Hava durumu trendlerini takip etmek, planlarınızı düzenlemede faydalı olur. Güneşin keyfini çıkarma fırsatımız olsa da mevsim geçişleri nedeniyle hava aniden değişebilir. İzmir'de sabah ve akşam saatlerinde rüzgar artabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. 29 Ekim'de güzel bir gün geçirirken hava durumu tahminlerini dikkate almak, tatilinizi konforlu hale getirebilir.