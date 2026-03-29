İzmir Hava Durumu! 29 Mart Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 29 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava tekrar açık olacak. Sıcaklık yine 10 derece civarında hissedilecek. Gece saatlerinde hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 8 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %61, akşam %71 ve gece %78 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 999 hPa, gündüz ve akşam 1001 hPa, gece ise 999 hPa olarak ölçülecek.

30 Mart Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13 derece civarında hissedilecek. 31 Mart Salı günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında hissedilecek. 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık bu günde 12 derece civarında kalacak.

Hava koşullarının değişken olacağı bu dönemde dikkatli olmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol edin. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak fayda sağlayacaktır. Böylece İzmir'deki hava koşullarına uygun hareket ederek gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.