İzmir Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. Nem oranı %34 civarında. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hızı 8 - 17 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu, açık ve güneşli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı da benzer şekilde seyredecek. Bu sıcaklıklar, sıcak ve güneşli günlerin devam edeceğini gösteriyor. Yaz mevsiminin tipik özellikleriyle uyumlu bir hava bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de sıcaktan korunmak için önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir. Bu saatler, 11:00 - 16:00 arasıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.