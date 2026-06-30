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İzmir Hava Durumu! 30 Haziran Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 30 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 33-34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece arasında değişecek. Kuvvetli rüzgar kuzey yönlerinden esecek. Bu rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de etkili olacaktır. Vatandaşların rüzgar ve güneşin olumsuz etkilerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarında geçecek.

İzmir Hava Durumu! 30 Haziran Salı İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 22 - 23 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 30 - 50 kilometreye ulaşacak. Bu kuvvetli rüzgarlar, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak. Vatandaşların rüzgarın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32 - 33 derece olacaktır. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31 - 32 derece civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Kuvvetli rüzgarların etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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