İzmir Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mayıs 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 10 ile 15 km/saat civarında olacak. Nem oranı %30 ile %40 arasında değişecek. Bu, gün boyunca rahat bir hava koşulu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklık 25 ile 27 derece civarında olacak. Hava açık olacak. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. İkinci gün de hava açık kalacak. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28 ile 30 derece arasında olacak. Bu günler, İzmir'de güneşli ve ılıman bir hava beklediğimizi gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmalısınız. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemli. Günün en sıcak saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmelisiniz. Gece saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olur.

