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İzmir Konak'ta 4 katlı binada yangın çıktı!

11.03.2025 07:16
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İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında bir kişi dumandan etkilendi.

İzmir Konak'ta 4 katlı binada yangın çıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.Yangın, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1439 sokakta bulunan 4 bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı.

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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında dairenin boş olduğu tespit edilirken, yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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yangın İzmir Konak ilçesi
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