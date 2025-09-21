HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! "Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı"

İzmir Körfezi’nde ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinin yanı sıra Konak’taki kordon boyunda kıyıya vuran ölü balıklar ekipler tarafından toplanıyor.

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! "Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı"

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da zaman zaman etkisini sürdürüyor. Yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinin yanı sıra Konak’taki kordon boyunda irili ufaklı ölü balıklar, görüldü. Kıyıya vuran ölü balıklar ekipler tarafından toplanmaya devam ediyor.

"YETKİLİLER ÇARESİNİ MUTLAKA BULMALI"

İzmir’de yaşayan Hakan Ceyhan (55), “Deniz kirliliğinden ya da doğa olayında mı bilmiyorum ama burada gezerken ölü balıkları görmekten dolayı üzgünüz. Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı" dedi.

İzmir’e İstanbul’dan iş seyahati için geldiğini belirten Enise Ayça Dal (28) da “Balık ölümleri kötü bir görüntü. Bir fotoğraf çektirelim istedik ama ölü balıkları gördük. Nedenini merak ettik. Ayrıca ağır bir da koku var. Biraz da bu kokudan olumsuz etkilenip, gelip baktık" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Elazığ! Beyhan Barajı’nda kapaklar açıldı: 4 kişi mahsur kaldıYer: Elazığ! Beyhan Barajı’nda kapaklar açıldı: 4 kişi mahsur kaldı
Köyceğiz’de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendiKöyceğiz’de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.