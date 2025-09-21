İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! "Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı"

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da zaman zaman etkisini sürdürüyor. Yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinin yanı sıra Konak’taki kordon boyunda irili ufaklı ölü balıklar, görüldü. Kıyıya vuran ölü balıklar ekipler tarafından toplanmaya devam ediyor.

"YETKİLİLER ÇARESİNİ MUTLAKA BULMALI"

İzmir’de yaşayan Hakan Ceyhan (55), “Deniz kirliliğinden ya da doğa olayında mı bilmiyorum ama burada gezerken ölü balıkları görmekten dolayı üzgünüz. Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı" dedi.

İzmir’e İstanbul’dan iş seyahati için geldiğini belirten Enise Ayça Dal (28) da “Balık ölümleri kötü bir görüntü. Bir fotoğraf çektirelim istedik ama ölü balıkları gördük. Nedenini merak ettik. Ayrıca ağır bir da koku var. Biraz da bu kokudan olumsuz etkilenip, gelip baktık" diye konuştu.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır