HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı

Geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki Turan Sahili'ne çok sayıda balık ölüsü vurdu.

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı

Denizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde ölen balıklar, Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği bölgede su ve balıklardan numune aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı.

Bölgedeki bir inşaatta çalışan Özhan Gökçer, AA muhabirine, 2 gündür kokunun başladığını, bugün de ölü balıkları gördüklerini söyledi.

Gökçer, "Geçen sene gibi belki büyük balıklar da ölebilir. Kim yetkiliyse çözüm bulmasını bekliyoruz. Yakışmıyor bu şehre. Güzelim şehir, vatandaşlar bu kokuyu hak etmiyoruz. Canlılar da bunu hak etmiyor." dedi.

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırıTel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı
Tüfekli paylaşımın ardından böyle yakalandılar!Tüfekli paylaşımın ardından böyle yakalandılar!

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.