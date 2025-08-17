İzmir Menemen Bozalan İnciri Festivali ile taçlandı: Başkan’dan çöp tesisi tepkisi geldi!

Menemen'de renkli bir festival daha geride kaldı. İlçenin en lezzetli ürünlerinden olan Bozalan incirinin tanıtımı için beşincisi bu yıl gerçekleştirilen Bozalan İncir Festivali, ürün satış alanlarından, çocuk etkinlik alanına kadar birçok alternatif etkinlikle, 7'den 77'ye vatandaşları bir araya getirdi.

Gün boyunca İzmir'in tüm ilçeleri ve çevre şehirlerden festivale gelen vatandaşlar, hem Bozalan'ın lezzetiyle meşhur olan incirini tadıp satın alma fırsatı buldu, hem de çeşitli etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Festivalde Diyetisyen Hatice Nur Ege, "Köyden şehre doğal reçeteler" başlıklı söyleşide vatandaşlarla buluştu. Çeşitli sanatçıların sahne aldığı festival konserleri, coşkuyu daha da pekiştirdi.

"ÜRETEN MENEMEN, GÜÇLÜ MENEMEN DEMEKTİR"

Sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımın olduğu 5. Bozalan İncir Festivali'nin kortej yürüyüşü, halk oyunları ekibi, bando, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşirken, kürsüden vatandaşlara hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tarımın ve üreticinin önemine dikkat çekti. Başkan Pehlivan, "Bu yıl 1.100 dekar alanda yaklaşık 600 ton incir hasadı bekliyoruz. Ama bu rakam sadece bir sayı değil; alın terinin, emeğin, sabrın ve toprağa duyulan sevginin karşılığıdır. Biz de Menemen Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaktan, onların emeğini değerli kılmaktan onur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki; üreten Menemen, güçlü Menemen demektir. Menemen üretir, Türkiye kazanır" ifadelerini kullandı.

"BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!"

Menemen'e hizmetin aksamadan sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Pehlivan, "Nisan ayında dedik ki: Her ay bir açılışımız olacak! Hamdolsun sözümüzü tutuyoruz. Mayıs'ta Türkelli Kapalı Pazar Yerimizi açtık. Haziran'da Ulukent Semt Polikliniğimizi, hastane konforunda hizmete sunduk. Temmuz'da Kent-2'de, ismini şifa kaynağı aynısefa çiçeğinden alan sosyal tesisimizi açtık. Dün de Haykıran'da Ahmet Kahraman Camimizin açılışını gerçekleştirdik. Ve şimdi, 29 Ağustos'ta Şehir Parkımız içinde son derece modern bir restoran olacak Aynısefa Şehir Parkı kafeteryamızı açmaya hazırlanıyoruz. Yeni yatırımlarımız, açılışlarımız, projelerimiz Hizmetlerimiz, bu şehre olan sevdamızın somut göstergeleridir. Ve inanın, daha yeni başlıyoruz! Çünkü biz Menemen'i sadece yönetmiyoruz Biz Menemen'i aşkla seviyoruz" dedi.

"ÇÖP TESİSİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEK!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Menemen Çaltı'da çöp tesisi yapma girişimine de kürsüden tepki gösteren Başkan Pehlivan, net mesajlar verdi; "Üzülerek ifade ediyorum ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen'imize çöp tesisi kurmak istiyor. Çöp tesisi demek; en basit anlatımıyla her türlü hastalığa davetiye çıkartmak demektir Hava kirliliği demektir Çevre felaketi demektir. Yer altı sularımızın kirlenmesi demektir Tarlamızın, evimizin, soframızın, sağlığımızın, markamızın ve itibarımızın telafisi olmayan zararlar görmesi demektir. Bu, Menemen'in geleceğini gölgeleyebilecek çok ciddi bir tehdittir! Bilinmelidir ki; Menemen çöpün değil, bereketin adresidir! Bizim görevimiz; halkımızın sağlığını, toprağımızın bereketini, doğamızın bütünlüğünü korumaktır. Ve buradan, sizlerin huzurunda, güçlü bir şekilde söz veriyorum: Gerek hukuki gerek idari olarak, elimizdeki tüm imkânlarla, hep birlikte bu girişime karşı duracağız! Menemen böyle bir çöp tesisine asla geçit vermeyecek! Menemen temiz kalacak, yeşil kalacak, üretmeye devam edecek! Çünkü bu topraklar bize emanettir Ve biz emanetimize asla ihanet etmeyeceğiz" dedi.

