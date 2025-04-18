HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında ifade ve teşhis bulunan, ayrıca ankesörlü/kontörlü sabit hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullarla ilişiği kesilenlerin de olduğu bildirildi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 10 gözaltı - Güvenlik - İzmir -

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek..."Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek...
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.