HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 27 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde, DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 27 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İzmir merkezli 2 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

27 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL VE YASAKLI ÖRGÜTSEL YAYIN

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütün faaliyetlerini içeren çok sayıda dijital materyal ve yasaklı örgütsel yayın ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

23 Aralık 2025
23 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray’da 4 aylık hamile kadını darbedip sokağa attılarAksaray’da 4 aylık hamile kadını darbedip sokağa attılar
Endonezyalı kadın Antalya'da ölü bulunduEndonezyalı kadın Antalya'da ölü bulundu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir DHKP-C terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.