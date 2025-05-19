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İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Özgür Özel'e jet yanıt! "Bu ifadeyi en çok kullananlar, Avrupa faşistleri"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken kullandığı sözler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özel'in Erdoğan'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" sözlerine değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel için "Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş" dedi.

İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Özgür Özel'e jet yanıt! "Bu ifadeyi en çok kullananlar, Avrupa faşistleri"
Cansu Akalp

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ‘küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün’ demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı ‘kopyacı’ bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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