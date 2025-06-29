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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, otobüs terminalinde benzinliğin yanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 02.20 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan benzinliğin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Güvenlik Amirliği, terminalin otobüs nizamiyesindeki personeli tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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