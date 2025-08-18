HABER

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11.26'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken deprem yerin 6.72 kilometre altında oldu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremle ilgili uzman isim Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu'ndan da önemli bir değerlendirme geldi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının İzmir ve Bursa'da da hissedildiği ifade edildi.

DEPREMİ KANDİLLİ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

"ÇOK BÜYÜK KALICI DEFORMASYONLAR YOK"

Ayrıca bölgede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı.

Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Sındırgı'daki deprem sonrası hızlı şekilde bölgeye hareket ettik. Orada öncelikle yüzey kırıkları var mı? Yüzeyde meydana gelen deformasyonlar var mı? Hangi fayın kırıldığına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede 3 günlük bir çalışmayla bütün fayların hepsini gezdik. Bizim orada sabit GPS istasyonlarımız vardı. Öncelikle onlara gittik. Daha sonra da orada kampanya tipi küresel konumlama sistemleriyle takip ettiğimiz noktalarımızda yeniden ölçü gerçekleştirdik. Bu ölçülerin sonuçlarına göre de bölgede kalıcı deformasyon olup olmadığını, faya yakın ve uzak alandaki deformasyonları tespit etmeye çalıştık. Verilerden ilk elde ettiğimiz sonuçlara göre bölgede çok büyük kalıcı deformasyonların olmadığını tespit ettik."

"BU FAYLAR UZUN ZAMANDIR DEPREM ÜRETMİYOR"

Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.

Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor. Birçok çalışmada da belirtiliyor. Sındırgı fayında kalıcı büyük deformasyonun olmadığını gördük ama sabit istasyonlarımızdaki bu bilgi sadece bu proje kapsamında elde ediliyor. Bu kapsamda o bölgedeki saniyelik salınım miktarlarına göre biz deprem büyüklüğü kestirimlerine destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir fay üzerinde yüzey kırığı oluşmadığı için ilk aşamadaki saha gözlemlerinde 'şu fay kırıldı' şeklinde bir ifade kullanılamıyor. Bunu çalışmalarımızın sonucunda elde edeceğiz."

"2 SANTİMETRELİK SALINIM GÖZLEMLENDİ"

Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede 4 sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.

İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Depremin merkezi üssü, bizim kurduğumuz GPS ölçüm istasyonlarımızın arasında yer alıyor. İstasyonların kuş uçuşu mesafeleri 10-20 kilometre arasında değişiyor. Hala daha bölgeden veri almaya devam ediyoruz. Bu verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

