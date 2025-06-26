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İzmir yine yanıyor! Ormanlık alanda alevler yükseldi: Faili tespit edildi

Aliağa'da dün başlayan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından aynı bölgede Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Yakılan çöp nedeniyle çıkan yangına 6 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir yine yanıyor! Ormanlık alanda alevler yükseldi: Faili tespit edildi
Begüm Özkaynak

Dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi.

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Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55 'de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

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Havadan yapılan müdahelenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesinde bazı evlerinde tedbiren tahliye edildiği öğrenildi.

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YANGINA, ATEŞE VERİLEN ÇÖP NEDEN OLMUŞ

Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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