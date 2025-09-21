HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de 19 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de 19 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamalarda E.D. (38) isimli bir kişi durduruldu.

Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında E.D.’nin ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiliz savaş uçakları, Polonya üzerinde...İngiliz savaş uçakları, Polonya üzerinde...
Özel teknede yaralanan vatandaşa Sahil Güvenlik tıbbi tahliyeÖzel teknede yaralanan vatandaşa Sahil Güvenlik tıbbi tahliye

Anahtar Kelimeler:
İzmir firari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.