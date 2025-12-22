HABER

İzmir’de 3 aylık takiple yakalanan 18 zehir taciri tutuklandı

İzmir’in Selçuk ilçesinde polisin 3 ay süren titiz takibi sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zehir tacirlerine darbe indirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık üç ay boyunca uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğmeye basan narkotik ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; çeşitli türlerde ve çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş (meşe tabir edilen) uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu piyasaya sürmek için kullandığı çeşitli materyallere de el konuldu.

İzmir’de 3 aylık takiple yakalanan 18 zehir taciri tutuklandı 1

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hakim karşısına çıkarılan 18 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA

