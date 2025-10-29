HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de binlerce uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik hap, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda E.C.U.

İzmir’de binlerce uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik hap, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda E.C.U. ve B.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 58 bin 912 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

İzmir’de binlerce uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi 1

Ekiplerin ilçede yürüttüğü bir başka çalışmada da E.A., S.D. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet 7.65 mm fişek, 49 adet uyuşturucu nitelikli hap, 91 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandıOtoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı
Elazığ’da dolu yağışıElazığ’da dolu yağışı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.