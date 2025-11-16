İzmir'de evinde çıkan yangında kedileriyle ölen kadının cenazesi defnedildi

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Şule Çörekçi'nin (52) cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Taziyeleri kabul eden Çörekçi'nin kardeşi Oğuz Çörekçi, ablasının hayvan dostu bir insan olduğunu, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Ablasının eşiyle ayrıldıktan sonra kendisini hayvanlara adadığını anlatan Çörekçi, şunları kaydetti:

"Hayvanlar çoğalınca daha büyük bir yer bulabilmek için Menemen'e taşındı. Orada çiftlikte hayvanlarla beraber gözetimimiz altında yaşıyordu. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir gece yangın haberini aldık. Koştuk, gittik durum bu. İki gündür acısıyla beraberiz. Sevenleri, eşleri, dostları burada."

Üç çocuk annesi Çörekçi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emiralem Yeni Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır