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İzmir’de genç motosiklet eğitmeni kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Akif Emre Yavuz hayatını kaybetti.

İzmir’de genç motosiklet eğitmeni kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Akif Emre Yavuz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin motosiklet eğitmeni olduğu öğrenildi.

Kaza, Aliağa ilçesi Yeni Foça otoban girişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa Riders Motosiklet Kulübü kurucu üyelerinden olan ve aynı zamanda bir sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Akif Emre Yavuz (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüyü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akif Emre Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç eğitmenin acı haberi sevenlerini yasa boğarken, Yavuz’un cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akif Emre Yavuz’un cenazesinin, yarın öğle namazının ardından İzmir Aliağa Merkez Camiinden kalkacağı öğrenildi.
Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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