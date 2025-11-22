HABER

İzmir’de hırsızlık yaptığı öne sürülen taksi şoförüne darp

İzmir’de, çalıştığı takside kazandığı paraları ve bir müşterinin cüzdanını çaldığı iddia edilen şoför, taksiciler tarafından sopayla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 kasım günü Bornova ilçesinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi şoförü gün boyu çalıştığı araçta kazandığı tüm ücreti ve bir yolcunun cüzdanını çaldı. Araç sahibi durumu taksi durağına bildirdi. Durağa çağrılan şoför, çaldığı öne sürülen paraları ödeyemeyince alacaklılar öfkesine hakim olamayarak şoföre saldırdı. O anlar ise orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şoförün taksiciler tarafından tekme ve tokatlarla darp edildiği ve hakarete uğradığı anlar yer aldı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İzmir
