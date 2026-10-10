İzmir’de jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Torbalı ilçesinde peş peşe iki önemli operasyona imza attı. İlk operasyon 5 Ekim tarihinde Fevziçakmak Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli B.E.’nin evine düzenlenen baskında yapılan aramalarda; 274 adet sentetik ecza hap, 100 gram bonzai ve 24 adet ekstazi hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

2.7 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin 6 Ekim’de gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise E.S. ve B.G. isimli şahısların piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.S.’nin iş yerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan çeşitli markalara ait toplam 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.