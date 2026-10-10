SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tekno oligark uyarısı: Hedef kitleleri gençlerimiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
- İlim Yayma'nın tarihi Türkiye'nin tarihi. İlim Yayma Ruhu yeni nesillere aktarılmalıdır, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluş felsefesi Türkiye'nin varolma felsefesidir. İlim Yayma, İmam Hatip liselerinin yeniden açılmasında önemli bir misyonu yerine getirmiştir.
- 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür
- Biz, tarihinden ilham alan güç alan karaktere sahibiz. Bizim en büyük hazinemiz insandır, en büyük mirasımız vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, sabır ve emek isteyen uzun soluklu bir uğraştır.
"HEDEF KİTLELERİ GENÇLERİMİZ"
- Teknolojinin değiştiği günümüz dünyasında gelecekte gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacağız? Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile hayatımızda köklü değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor.
- Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır. elbette İlim Yayma gençliği olacaktır. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor.