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Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Hüseyin Özkurt son yolculuğuna uğurlandı(GÜNCELLEME)

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt, Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Hüseyin Özkurt son yolculuğuna uğurlandı(GÜNCELLEME)

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alt 3 katı, çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3’ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Hüseyin Özkurt son yolculuğuna uğurlandı(GÜNCELLEME) 1

MALTEPE'DEKİ BİNADA HAYATINI KAYBETTİ

Çöken binada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt’un cenazesi Maltepe Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de katıldı.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Hüseyin Özkurt son yolculuğuna uğurlandı(GÜNCELLEME) 2

TOPRAĞA VERİLDİ

Özkurt, ikindi namazının ardından Maltepe Müftüsü Hasan Küçük’ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Maltepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe cenaze
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