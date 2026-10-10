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Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 torbacı, polisin takibiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği ekipleri bugün sabah saatlerinde motosikletteki şüpheli 2 kişiyi, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı.

Polisin dur ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı 1

POLİSTEN KAÇTI CEZADAN KAÇAMADI

Motosiklet sürücüsü İ.A. (22) ile yanındaki F.S. (20), polisin takibiyle yakalandı. Takip sırasında şüphelilerin motosikletten bir poşet attıkları tespit edildi. İnceleme yapılan ekipler, atılan poşette uyuşturucu madde olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet trafikten men edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Aydın
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