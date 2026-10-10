Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Kuryelik yapan K.Ş. yönetimindeki 26 AJG 687 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.B.’ye çarptı.

MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI

Kazada yaya O.B. ile sürücü K.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne motosiklet sürücüsü K.Ş. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan O.B.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır