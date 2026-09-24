HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir’de otomobil akarsu havzasına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil, akarsu havzasına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İzmir’de otomobil akarsu havzasına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün Kemalpaşa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (36) idaresindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akarsu havzasına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Fulya Karasu’nun (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile yolcu H.D. (47), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fulya Karasu’nun cansız bedeni ise, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de otomobil akarsu havzasına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 1

İzmir’de otomobil akarsu havzasına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de aranan 54 şüpheli tutuklandıKocaeli’de aranan 54 şüpheli tutuklandı
Aracın çarptığı kadın hayatını kaybettiAracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.