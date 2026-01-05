İzmir’de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Çevre Yolu Balçova istikametinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA