İzmir’deki feci kazada ağır yaralanan yazar yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir binanın bahçesine uçtuğu kazada ağır yaralanan yazar Rabiye Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Feci kaza sırasında kaldırımda yürüyen yazar Rabiye Yıldırım (68), savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak kurtuldu.

Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Rabiye Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Yazar olduğu öğrenilen Rabiye Yıldırım’ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Hamdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, Rabiye Yıldırım’ın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

