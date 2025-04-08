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İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde korkutan yangın

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde korkutan yangın

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmit gemi
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