İzmit Körfezi nefes aldı: 30 balık türü geri döndü

İzmit Körfezi'nde 2022 yılında başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru deniz tabanından çıkarıldı. Çalışmaların etkisiyle Körfez'de ekolojik canlanma gözlenirken, 30 farklı balık türü yeniden bölgede yaşam göstermeye başladı. Deniz suyundaki iyileşme ise temizlenen ve henüz temizlenmeyen alanlar arasındaki renk farkıyla dron görüntülerine yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Müsilaj sonrası uygulamaya alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen projede, deniz tabanından alınan dip çamuru özel sistemlerle kıyıdaki tesise taşınıyor.

TEMİZLENEN SU YENİDEN DENİZE VERİLİYOR

Körfez'de görev yapan temizlik gemisi tarafından toplanan dip çamuru, boru hatları ve terfi istasyonları aracılığıyla tesise ulaştırılıyor. Burada gerçekleştirilen işlemlerle su ve çamur birbirinden ayrıştırılıyor. Arıtma sürecinden geçirilen temiz su yeniden denize verilirken, çamur ise bertaraf ediliyor.

Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte şu ana kadar yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çalışmalar sayesinde Körfez'in nefes almaya başladığı belirtilirken, bölgede 30 farklı balık türünün yeniden görülmeye başlandığı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla toplam 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

DENİZ TABANINDAKİ DEĞİŞİM GÖRÜNTÜLENDİ

Temizlik çalışmalarının etkisi yalnızca ekosistemde değil, denizin görünümünde de kendini gösterdi. Dip çamurunun temizlendiği alanlarla henüz müdahale edilmeyen bölgeler arasındaki renk farkı dron kameraları tarafından görüntülendi.

DİP ÇAMURU NASIL TEMİZLENİYOR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan ve projede yer alan İsmail Torun, deniz tabanından çıkarılan dip çamurunun susuzlaştırılarak temizlendiğini belirtti.

Torun, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Deniz ortamında bir ana temizlik gemimiz var. ‘Cutter Suction Dredger’ denen bir ana temizlik gemimiz var. Bu gemi, deniz tabanında yoğun olan çamuru, iletim yapılabilmesi için, hidrolik iletiminin sağlanabilmesi için yüzde 8 katı içerecek oranda bulunduğu bölgeden boru hatları vasıtasıyla yaklaşık 5 kilometre mesafede, arada terfi istasyonları yardımıyla bulunduğumuz sahaya aktarıyor. Bulunduğumuz sahada ilk önce polielektrolit dediğimiz bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözelti, çektiğimiz dip çamurunun su ve katısını, katı fazlarını birbirinden ayırmaya yarıyor. Bu aşamadan sonra katı ve sıvı faz ayrıldıktan sonra burada sahada yaklaşık tam olarak 120 tane geotekstil tüp var. Bu geotekstil, tüplerin içine enjekte ediliyor, tekrardan dip çamuru ve su karışımı. Tüplerin içinde ise katı olan kısım, yani çamur olan kısım, daha katı olan kısım tüpün içinde kalıyor. Diğer temiz olan su ise daha duru olan su ise tekrardan tüplerden süzülerek deniz ortamına geri veriliyor. Bu şekilde yaklaşık şu ana kadar 200 hektardan fazla bir alanın temizliğini gerçekleştirdik ve bakanımızın da açıkladığı gibi 2,4 milyon metreküp dip çamuru ki bu çok devasa bir rakamdır, deniz tabanından alınarak susuzlaştırma işlemi yapılmış oldu ve deniz tabanı temiz hale geldi”

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır