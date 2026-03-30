İzmit’te kullanılmayan iki katlı evin çatısı alev alev yandı

Gece saatlerinde Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak’ta bulunan ve kullanılmadığı belirtilen iki katlı evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Alevlere teslim olan evin çatısının hasar gördüğü yangın anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır