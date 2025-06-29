HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İznik Gölü'nde botta mahsur kaldı! Ekipler harekete geçti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü’nde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İznik Gölü'nde botta mahsur kaldı! Ekipler harekete geçti

Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gezmeye gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), ailesiyle birlikte İzmit Gölü kıyısında piknik yaparken botla göle açıldı. Gölün ortalarına kadar ilerleyen Ahmed, bir süre sonra botun kontrolünü kaybederek, sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

KURTARILDI

İznik Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından gölde mahsur kalan Alhussaın İbrahim Ahmed kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Ahmed’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı yangınların bilançosunu açıkladı! "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu"Bakan Yumaklı yangınların bilançosunu açıkladı! "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu"
Şaibeli kurultay iddiası! CHP lideri Özel'den dikkat çeken açıklamalarŞaibeli kurultay iddiası! CHP lideri Özel'den dikkat çeken açıklamalar

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzun süredir aranıyordu! Boş arazide cansız bedenine ulaşıldı: Kahreden 'borsa' detayı

Uzun süredir aranıyordu! Boş arazide cansız bedenine ulaşıldı: Kahreden 'borsa' detayı

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Havalimanı kapatıldı

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Havalimanı kapatıldı

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.