İznik Gölü’nde hayatını kaybeden öğretmen Yalova’da toprağa verildi

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan İlhan Algınkaplan’dan dün yaklaşık 12 saat haber alınamaması üzerine Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı.

İZNİK GÖLÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi tarafından sahilden yaklaşık 50 metre açıkta cansız bedeni bulunan Algınkaplan’ın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI

İlhan Algınkaplan için Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Algınkaplan’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Algınkaplan’ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır