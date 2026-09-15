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İznik’te kaybolan öğretmenden 12 saattir haber alınamıyor

Yalova’da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan’dan yaklaşık 12 saattir haber alınamıyor. Algınkaplan’ın babasına ait otomobili İznik Gölü kıyısında, cep telefonu ve kıyafetleri ise göl sahilinde bulundu. Ekiplerin göl ve çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.

İznik’te kaybolan öğretmenden 12 saattir haber alınamıyor

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan, ilk ders gününün ardından okuldan çıktı. Saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söyleyen Algınkaplan’dan bir daha haber alınamadı. Algınkaplan’ın babasına ait otomobille İznik Gölü kıyısına geldiği belirlendi. Otomobil göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetlerinin de göl sahilinde bulunması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler göl sahili ve çevresinde arama çalışması başlatırken, termal dron ile de havadan tarama yapılıyor. Kayıp öğretmenin babası, oğlunun sabah evden çıktığını belirterek, "Annesi kahvaltı yapacak mısın diye soruyor. ‘Hayır anne, ben yaptım’ diyor. Daha sonra haber alamıyoruz. Yedek anahtarı vardı. Kendi evinde, biz de ayrı yaşıyorduk. Evine gittik, evinde de bulamadık. Oğlum polis, o da araştırmalar yaptı. Gölün tarafında olduğu söylendi. Ama hala kendisine ulaşamadık" dedi. İlhan Algınkaplan’ı arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir göl ve çevresinde devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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