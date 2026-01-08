İznik’te şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu

Bursa’nın İznik ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde bir evin çatısı fırtınada koparak bahçeye düştü.
08.01.2026 17:01
Uçan çatı elektrik tellerine ve bir araca zarar verdi. Ekipler elektrik tellerini tamir etmek ve çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Çatının uçtuğu sırada evin bahçesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
